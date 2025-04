Lanotiziagiornale.it - I dazi affossano i mercati: le Borse europee bruciano 683 miliardi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’illusione è durata solamente pochi minuti. Il tempo di una smentita della Casa Bianca. Ma per qualche minuto ha ridato fiato ai, permettendo quantomeno di risalire la china ed evitare ribassi che hanno anche superato il 7% in giornata. Come detto, per leil sollievo è durato poco, solo il tempo che ha impiegato la Casa Bianca per smentire l’ipotesi di un congelamento di 90 giorni dei. È bastato parlarne per risollevare per qualche minuto idi tutto il mondo. Ma la smentita ha riportato tutto indietro di mezz’ora, con i listini di nuovo zavorrati da una guerra commerciale che ieri ha penalizzato soprattutto i listini europei.Leoltre 683E come se non bastasse la smentita, è arrivato pure l’annuncio del presidente Usa, Donald Trump, pronto a minacciare ancor di più la Cina: se Pechino non rimuoverà i suoi contro-entro l’8 aprile, gli Usa imporranno un nuovo aumento del 50% delle tariffe dalla Cina.