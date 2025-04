Ultimouomo.com - I 7 mesi terrificanti di Ivan Juric

Leggi su Ultimouomo.com

L’obiettivo annunciato daera amaro ma tutto sommato alla portata: «Non diventare la peggiore squadra della storia della Premier League». Un piano non particolarmente ambizioso, eppure fallito: retrocedendo con 7 giornate di anticipo, il Southampton è diventata la peggiore squadra della storia della Premier League. O almeno se consideriamo come peggiore la squadra retrocessa con maggiore anticipo nella storia del campionato: indubbiamente un buon parametro. Stiamo parlando di una retrocessione con oltre duedi anticipo rispetto al termine della stagione. Ci è voluto un piccolo sforzo per raggiungere questo traguardo e superare i record di Derby County (2007/08) e Huddersfield (2018/19). Si può fare di meglio. Per completare l’opera, mancherebbero altri record comunque del tutto alla portata.