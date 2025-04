Hub 15 coworking compie un anno e festeggia domenica 13 aprile

anno fa nasceva a Chieti Hub 15, uno spazio di coworking che in breve tempo è diventato un vero e proprio cuore pulsante per professionisti, aziende, startup e menti creative del territorio. In questi dodici mesi, Hub 15 si è evoluto in un ambiente dinamico e stimolante, offrendo non solo.

Hub 15 coworking compie un anno e festeggia domenica 13 aprile. L'ex sede della Juventus a Torino diventerà un hub urbano per innovazione e startup di Banca Sella. Ne parlano su altre fonti

