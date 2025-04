Hockey il russo Ovechkin stabilisce il nuovo record di punti Nhl E Putin si complimenta | Ti auguro salute felicità e spirito combattivo

russo Vladimir Putin si è congratulato con la stella dell’Hockey su ghiaccio nazionale Alexander Ovechkin per aver conquistato il record di punti nella National Hockey League (Nhl). In un telegramma pieno di elogi, Putin ha affermato che la straordinaria carriera di Ovechkin include “vittorie nei tornei mondiali e nazionali, molti altri brillanti e unici successi che sono entrati negli annali della scuola russa di Hockey. L’attuale risultato è diventato non solo il tuo successo personale, ma anche una vera festa per i fan in Russia e all’estero”.Nel telegramma pubblicato sul sito web del Cremlino, Putin ha augurato a Ovechkin “salute, felicità, spirito combattivo per conquistare nuove vette nella vita e nello sport”. Ovechkin ha superato di un punto il leggendario cancadese Wayne Gretzky quando ha segnato per l’895esima volta nella sconfitta per 4-1 dei Washington Capitals contro i New York Islanders. Ilfattoquotidiano.it - Hockey, il russo Ovechkin stabilisce il nuovo record di punti Nhl. E Putin si complimenta: “Ti auguro salute, felicità e spirito combattivo” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il presidenteVladimirsi è congratulato con la stella dell’su ghiaccio nazionale Alexanderper aver conquistato ildinella NationalLeague (Nhl). In un telegramma pieno di elogi,ha affermato che la straordinaria carriera diinclude “vittorie nei tornei mondiali e nazionali, molti altri brillanti e unici successi che sono entrati negli annali della scuola russa di. L’attuale risultato è diventato non solo il tuo successo personale, ma anche una vera festa per i fan in Russia e all’estero”.Nel telegramma pubblicato sul sito web del Cremlino,ha augurato aper conquistare nuove vette nella vita e nello sport”.ha superato di un punto il leggendario cancadese Wayne Gretzky quando ha segnato per l’895esima volta nella sconfitta per 4-1 dei Washington Capitals contro i New York Islanders.

Lo sport Usa ha un nuovo idolo: Aleksandr Ovechkin il russo, il re dell’hockey. Ne parlano su altre fonti

Il giocatore russo Alex Ovechkin diventa il capocannoniere della NHL di tutti i tempi: 895 gol - La National Hockey League, che sta recentemente guadagnando uno status simbolico in mezzo alle tensioni tra Stati Uniti e Canada, sta celebrando questa stagione come un enorme traguardo, poiché il ... (msn.com)

‘Un successo personale ma anche una festa per tutto un Paese’ - Il presidente russo Vladimir Putin prende metaforicamente carta e penna per congratularsi con Alexander Ovechkin per il nuovo primato di reti in Nhl ... (laregione.ch)

Ovechkin realizza l’impossibile in NHL/ 895 gol in carriera, superato il record di Gretzky (7 aprile 2025) - Ovechkin realizza un nuovo record nella NHL, segna 895 gol in carriera e supera quello precedente di Wayne Gretzky ... (ilsussidiario.net)