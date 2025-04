Ho sconfitto il tumore L’annuncio dell’amato volto di Uomini e Donne

Uomini e Donne festeggia con la storica dama: è riuscita a battere il cancro per la seconda volta. Ne ha dato lei notizia sulla sua pagina instagram ufficiale, dove racconta: "Oggi sono stata dal medico e fortunatamente abbiamo combattuto anche questa battaglia, sono riuscita a debellare anche questo bruttissimo male che si chiama carcinoma, per la seconda volta ce l?ho fatta".

"La forza mia penso che sia pari a Superman, davvero sono troppo contenta. Adesso dovrò curarmi con delle creme apposite, ma è solo per evitare delle recidive. Vi ringrazio per le vostre preghiere, per i vostri pensieri e vi voglio tanto bene".

Uomini e Donne, Angela Artosin è guarita dal tumore

Successivamente ha voluto ringraziare per i tanti messaggi ricevuti: "Quanti messaggi, non ci sto dietro! Mi serve una segretaria per i direct, adesso il prossimo passo è il dimagrimento.

