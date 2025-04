Ilfattoquotidiano.it - “Ho rischiato l’infarto e il blocco del cervello”: influencer pizzicata da una cubomedusa mentre girava un video in acqua. Il morso è gigante – IL VIDEO

Fare un bel bagno nelle acque cristalline del mare, si sa, è rigenerante. Ma anche nelle acque ci sono gioie e dolori, specie di questi ultimi si parla, quando transita nella nostra traiettoria una medusa. L’irlandese Julie stava nuotando nelle secche di un’isola remota nelle Filippine, riprendendo la scena con il suo cellulare, quando ha sentito un forte dolore nella parte superiore della coscia, il “” della medusa è stato esteso e ben visibile.Nello specifico la “colpevole” dell’incidente è stata una, nota per essere la creatura più letale del pianeta, che può scatenare un arresto cardiaco. Fortunatamente in quell’esatto momento, non lontani da Julie, c’erano un medico australiano e un’infermiera che hanno subito individuato il pericolo e l’hanno curata.Dopo il primo soccorso, Julie per sicurezza è stata portata d’urgenza all’ospedale più “vicino”, a tre ore di viaggio di distanza.