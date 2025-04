Ilfattoquotidiano.it - “Ho preso la patente, ho fatto cose normali, la terapia mi ha aiutato. Mi sentivo triste, non avevo più energie”: il ritorno di Sangiovanni a Che Tempo Che Fa

, dopo aver annunciato il ritiro dalle scene a febbraio 2024 in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo con “Finiscimi”, ha presentato in anteprima ieri a “Cheche fa” il nuovo singolo “Luci allo xeno”. Il cantautore ha spiegato, durante l’intervista con Fabio Fazio: “Ho iniziato a 17 anni. Questo pezzo è il primo che ho scritto quando sono tornato in studio e racconta il desiderio di tornare alla luce. Era questo il senso, è un pezzo positivo da ballare”.Poi il cantautore ha spiegato cosa è successo nella sua vita in questi mesi: “Penso che mi sia capitato quello che succede a tantissime persone, arrivi a un momento della vita in cui ti senti, affaticato, non hai più le stesse. Ho dovuto prendermiper me,bisogno di fare le