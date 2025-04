Bollicinevip.com - Helena Prestes a Verissimo svela: “Il mio ex è stato violento, mi ha rotto il coccige”

In passatoha subito violenze dall’ex fidanzato, il drammatico racconto aha avuto un ex fidanzato, le drammatiche rivelazioni dell’ex gieffinasi è lasciata sfuggire dolorose rivelazioni sulla sua vita privata ieri a, a Silvia Toffanin durante l’ospitata ha raccontato di essere stata picchiata dal suo ex fidanzato in passato.Oggi l’ex gieffina è felice insieme a Javier Martinez, però in passato ha affrontato momenti molto delicati. Alla conduttrice ha detto: “Ho sofferto molto per amore nella mia vita. Anche l’ultima separazione mi ha ferita, perché avevo grandi aspettative. Poi ho avuto un ex che èun po’. Mi haanche il. Mi ha detto un forte calcio prima che io andassi a Londra, stavo andando a fare la Fashion Week.