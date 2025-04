Hashish coca e funghi allucinogeni | il cameriere pusher in casa aveva di tutto

Trentotoday.it - Hashish, coca e funghi allucinogeni: il cameriere pusher in casa aveva di tutto Leggi su Trentotoday.it Oltre tre chili di droga sequestrati e un 25enne finito in manette: è il bilancio dell’intervento fatto dai carabinieri di Brunico lo scorso 3 aprile in un condominio di Gais da cui, per detta degli stessi militari, proveniva un forte odore di marijuana.Inevitabile, a quel punto, la.

Hashish, coca e funghi allucinogeni: il cameriere pusher in casa aveva di tutto. Preso il 're' delle droghe sintetiche: in casa funghi allucinogeni e le "blu punisher", le pasticche più forti al mondo. Cocaina rosa, funghi allucinogeni e blue punisher: la stupefacente scoperta della polizia nella casa di uno…. Chetamina, lsd, funghi, ecstasy e cocaina: le droghe usate da Musk allarmano i dirigenti di Tesla e Space X. “Elon Musk usa droghe come Lsd, cocaina e ketamina”: la rivelazione del Wsj. Preoccupazione per le sue aziende. Droga a Modena: coca, Lsd e allucinogeni. Così la banda riforniva anche i rave. Ne parlano su altre fonti

Funghi, pasticche, cocaina all’ingresso della Fiera di Ferrara - Ferrara Marijuana, sigarette con stupefacente già pronte per essere fumate, hashish, ecstasy, ovuli di cocaina, crack, funghi allucinogeni. È quanto trovato dalla Polizia locale vicino agli ... (msn.com)

La magia dei funghi allucinogeni nella riparazione neuronale - I funghi allucinogeni sono da secoli utilizzati in diversi contesti culturali e spirituali, ma solo recentemente la scienza ha iniziato a scoprire i loro reali effetti sul cervello umano. (focustech.it)

Funghi allucinogeni, magici per davvero? La psilocibina ripara i danni lievi del cervello - I funghi allucinogeni alleati del cervello? Già da anni gli scienziati stanno studiando il loro potenziale per la cura della depressione e come alleato nei trattamenti di salute mentale ... (greenme.it)