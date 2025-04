Hanami all’Orto Botanico di Roma 12-13 aprile 2025

Botanico di Roma ospiterà un evento unico nel suo genere, che porta nella capitale l’incanto della tradizione giapponese: l’Hanami, la celebre festa dei ciliegi in fiore. Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025, il giardino del museo diventerà il palcoscenico di una celebrazione della natura e della cultura del Sol Levante, con attività culturali, artistiche e sociali che rendono questo evento imperdibile per Romani e turisti.L’Hanami, che significa letteralmente “guardare i fiori”, è una tradizione millenaria giapponese che celebra la bellezza effimera dei fiori di ciliegio (sakura), simbolo di vita e morte. Ogni primavera, i giapponesi si radunano nei parchi per ammirare la fioritura dei ciliegi, contemplando la fragilità della bellezza naturale e il suo legame con la transitorietà della vita. Romadailynews.it - Hanami all’Orto Botanico di Roma, 12-13 aprile 2025 Leggi su Romadailynews.it Questo fine settimana, il Museo Ortodiospiterà un evento unico nel suo genere, che porta nella capitale l’incanto della tradizione giapponese: l’, la celebre festa dei ciliegi in fiore. Sabato 12 e domenica 13, il giardino del museo diventerà il palcoscenico di una celebrazione della natura e della cultura del Sol Levante, con attività culturali, artistiche e sociali che rendono questo evento imperdibile perni e turisti.L’, che significa letteralmente “guardare i fiori”, è una tradizione millenaria giapponese che celebra la bellezza effimera dei fiori di ciliegio (sakura), simbolo di vita e morte. Ogni primavera, i giapponesi si radunano nei parchi per ammirare la fioritura dei ciliegi, contemplando la fragilità della bellezza naturale e il suo legame con la transitorietà della vita.

A Roma arriva “Hanami all’Orto Botanico”: due giorni immersi nella natura orientale, orari e prezzi - Al via sabato 12 aprile e domenica 13 aprile l'evento "Hanami all'Orto Botanico" per poter ammirare i ciliegi in fiore ed immergersi nella cultura ... (fanpage.it)

Torna l’Hanami all’Orto Botanico di Roma: un viaggio nella splendida fioritura dei ciliegi e nella cultura giapponese - Il 12 e il 13 aprile appuntamento all’Orto Botanico di Roma per l’Hanami, la fioritura dei ciliegi. Tante attività sulla cultura giapponese. (greenme.it)

Hanami, all’Orto Botanico appuntamento con la fioritura dei ciliegi giapponesi - Il 12 e 13 aprile dimostrazioni di ikebana, calligrafia e origami, seminari sulla cultura del té e sul forest bathing ... (msn.com)