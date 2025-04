Ilgiorno.it - Ha inventato i Led a luce blu (e ha migliorato la vita di tutti noi): laurea honoris causa a Hiroshi Amano

Milano, 7 aprile 2025 – Un tocco di blu per migliorare efficienza e sostenibilità di uno degli accessori più utilizzati nelladii giorni, laa led. L’Università di Milano-Bicocca ha conferito oggi, lunedì 7 aprile, lain Scienze e Nanotecnologie per la Sostenibilità al professor, scienziato di fama internazionale e premio Nobel per la Fisica nel 2014 per l’invenzione dei Led ablu. La cerimonia si è svolta in aula magna alla presenza delle autorità accademiche, della comunità scientifica e di numerosi studenti. In linea con l’impegno nella promozione della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, l’Università di Milano-Bicocca ha riconosciuto il valore scientifico e sociale delle ricerche di, attualmente direttore del Center for Integrated Research of Future Electronics e professore presso l’Institute of Materials and Systems for Sustainability dell’Università di Nagoya.