Ha commentato Ecce Bombo il suo secondo film del 1978

Ecce Bombo, il suo secondo film del 1978, accolto all’epoca da un successo inaspettato. «Mi dispiace non essere lì con voi oggi, buona proiezione» ha esordito con tono tranquillo, scatenando un grade applauso. Il contatto è avvenuto con Sergio Bruno, responsabile dell’Area Preservazione e restauri del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), nel giorno conclusivo della kermesse. Iodonna.it - Ha commentato Ecce Bombo, il suo secondo film del 1978 Leggi su Iodonna.it Domenica 6 aprile, Nanni Moretti, 71 anni, appena dimesso dall’ospedale dopo un intervento cardiologico seguito a un infarto, ha sorpreso il pubblico del Festival Custodi di sogni – I tesori della Cineteca Nazionale.Una sua telefonata in vivavoce ha infatti riempito la sala Cinecittà della Casa del Cinema a Roma. Collegato da casa, il regista ha salutato gli spettatori riuniti per la prima proiezione romana del restauro di, il suodel, accolto all’epoca da un successo inaspettato. «Mi dispiace non essere lì con voi oggi, buona proiezione» ha esordito con tono tranquillo, scatenando un grade applauso. Il contatto è avvenuto con Sergio Bruno, responsabile dell’Area Preservazione e restauri del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), nel giorno conclusivo della kermesse.

Nanni Moretti, la telefonata con il festival per "Ecce Bombo". Roma, Nanni Moretti ricoverato in terapia intensiva dopo un infarto. Ecce Bombo, miglior restauro. Venezia 81 premia il lavoro, la passione e l'impegno per la cura e il restauro del patrimonio cinematografico italiano del CSC. Nanni Moretti: “Ho cambiato idea su ‘Ecce Bombo’. Un onore aver raccontato una generazione”. Steve della Casa ritira insieme a Nanni Moretti il Leone D'Oro per il miglior restuaro del film Ecce bombo. Ecce bombo. La recensione del film di Nanni Moretti. Ne parlano su altre fonti

Nanni Moretti sta meglio e racconta tutto su Ecce Bombo - Nanni Moretti si è collegato da casa in viva voce con il Festival Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale, di fronte alla sala piena nel giorno conclusivo del festival al telefono con Ser ... (ansa.it)

Nanni Moretti interviene a sorpresa alla proiezione romana di Ecce bombo: "Non mi aspettavo quel successo" - Durante la proiezione a Roma di Ecce bombo in versione restaurata, è arrivata a sorpresa la telefonata di Nanni Moretti: solo pochi giorni fa era stato ricoverato per un infarto. (msn.com)

Moretti torna per “Ecce bombo“: "Film ironico, ma anche doloroso" - L’attore e regista ha presentato la proiezione del suo ritratto generazionale uscito nel 1978 "Spiace non essere lì". (msn.com)