Iltempo.it - "Ha agito con insensibilità". L'accusa del gip. I genitori di Samson chiedono perdono

«Idi Mark. Per il momento non sono state richieste misure per la madre di Mark che è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Il sostituto procuratore, si è riservato di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti, per cui siamo a disposizione. Per quanto riguarda la posizione del papà di, probabilmente non sarà sentito nei prossimi giorni perché è completamente estraneo alla vicenda». Così l'avvocato, Paolo Foti, al termine dell'interrogatorio, alla sezione omicidi della squadra mobile della questura di Roma, della madre del killer di Ilaria Sula, dove la madre diè indagata per concorso in occultamento di cadavere. "Markhacon freddezza e". Lo scrive il gip di Roma Antonella Minunni nell'ordinanza nei confronti del 23enne che ha confessato di aver ucciso Ilaria Sula e arrestato per omicidio aggravato e "occultamento di cadavere".