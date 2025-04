Guida uno scooter sotto l' effetto di droga e imbocca una strada contromano per sfuggire ai carabinieri | denunciato

sfuggire ai carabinieri, anche imboccare una strada contromano. Tuttavia un 60enne è stato prontamente fermato e denunciato. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma hanno imposto l'alt a uno scooter in transito il piazza della Repubblica ma il conducente invece che fermarsi. Livornotoday.it - Guida uno scooter sotto l'effetto di droga e imbocca una strada contromano per sfuggire ai carabinieri: denunciato Leggi su Livornotoday.it Ha tentato di tutto perai, anchere una. Tuttavia un 60enne è stato prontamente fermato e. Nei giorni scorsi i militari dell'Arma hanno imposto l'alt a unoin transito il piazza della Repubblica ma il conducente invece che fermarsi.

