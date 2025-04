Guida TV Sky e NOW 6 - 12 Aprile | Cucine da Incubo Twisters I Fratelli Klitschko Uniti per l' Ucraina

Guida TV SKY / NOW 6 - 12 Aprile 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 6 Aprile, alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva la nuova stagione di Cucine da Incubo con Antonino Cannavacciuolo. Quest’anno, oltrepassando i confini nazionali per la prima volta, lo chef si troverà in Germania per una puntata speciale. Cannavacciuolo, che vanta ben 8 stelle Michelin, affronterà le sue solite missioni impossibili: visitare ristoranti con cibo, servizio e atmosfere deludenti, per rimettere in piedi queste realtà attraverso consulenze e cambiamenti radicali. Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 6 - 12 Aprile: Cucine da Incubo, Twisters, I Fratelli Klitschko Uniti per l'Ucraina Leggi su Digital-news.it TV SKY / NOW 6 - 122025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 6, alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva la nuova stagione didacon Antonino Cannavacciuolo. Quest’anno, oltrepassando i confini nazionali per la prima volta, lo chef si troverà in Germania per una puntata speciale. Cannavacciuolo, che vanta ben 8 stelle Michelin, affronterà le sue solite missioni impossibili: visitare ristoranti con cibo, servizio e atmosfere deludenti, per rimettere in piedi queste realtà attraverso consulenze e cambiamenti radicali.

