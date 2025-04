Gubbio | Mister Fontana soddisfatto del risultato e del miglioramento di Di Massimo

Gubbio – Mister Fontana vede il bicchiere mezzo pieno per vari motivi: "Il risultato è quello che il campo dice, giusto o sbagliato non possiamo cambiare le cose e bisogna accettare il verdetto. Abbiamo giocato contro una buonissima squadra e abbiamo ottenuto un buon risultato che ci consente di continuare la nostra striscia. Nel primo tempo loro molto più brillanti rispetto a noi che non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, facevamo difficoltà a venire fuori dalla loro pressione, nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosina e si è visto qualcosa di diverso. Non è stata la nostra miglior prestazione ma va bene perché nel percorso che fanno questi ragazzi si deve concedere una domenica un po’ così". Le notizie positive proseguono anche grazie a un Di Massimo apparso in netto miglioramento: "Di Massimo – prosegue Fontana – sta finalmente trovando la sua migliore condizione, è un ragazzo che sta crescendo soprattutto nella convinzione, è ovvio che cercheremo di fargli aumentare il minutaggio perché è importante dare continuità nella partita. Sport.quotidiano.net - Gubbio: Mister Fontana soddisfatto del risultato e del miglioramento di Di Massimo Leggi su Sport.quotidiano.net vede il bicchiere mezzo pieno per vari motivi: "Ilè quello che il campo dice, giusto o sbagliato non possiamo cambiare le cose e bisogna accettare il verdetto. Abbiamo giocato contro una buonissima squadra e abbiamo ottenuto un buonche ci consente di continuare la nostra striscia. Nel primo tempo loro molto più brillanti rispetto a noi che non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, facevamo difficoltà a venire fuori dalla loro pressione, nel secondo tempo abbiamo aggiustato qualcosina e si è visto qualcosa di diverso. Non è stata la nostra miglior prestazione ma va bene perché nel percorso che fanno questi ragazzi si deve concedere una domenica un po’ così". Le notizie positive proseguono anche grazie a un Diapparso in netto: "Di– prosegue– sta finalmente trovando la sua migliore condizione, è un ragazzo che sta crescendo soprattutto nella convinzione, è ovvio che cercheremo di fargli aumentare il minutaggio perché è importante dare continuità nella partita.

