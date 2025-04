Gubbio auto fuori strada | uomo morto lungp la vecchia Contessa

uomo di Gubbio. Incidente che gli accertamenti permetteranno di collocare nel tempo, visto che quando l’auto sulla quale viaggiava è stata segnalata da un altro viaggiatore, il conducente è risultato essere già deceduto. Perugiatoday.it - Gubbio, auto fuori strada: uomo morto lungp la vecchia Contessa Leggi su Perugiatoday.it È tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente in cui ha perso la vita undi. Incidente che gli accertamenti permetteranno di collocare nel tempo, visto che quando l’sulla quale viaggiava è stata segnalata da un altro viaggiatore, il conducente è risultato essere già deceduto.

