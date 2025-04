Guardiola dice in diretta a un giornalista di Sky di cambiare lavoro | “Occupati di affari”

Guardiola ha avuto uno scambio di battute scherzoso con un giornalista di Sky Sports dopo il pareggio del Manchester City contro lo United. Leggi su Fanpage.it Pepha avuto uno scambio di battute scherzoso con undi Sky Sports dopo il pareggio del Manchester City contro lo United.

Guardiola dice in diretta a un giornalista di Sky di cambiare lavoro: "Occupati di affari". Danilo: "A Madrid andavo dallo psicologo, Guardiola mi ha fatto il lavaggio del cervello". Capello contro Guardiola: "Ha rovinato il calcio e per la sua arroganza ha perso diverse Champions". Guardiola si scusa e fa chiarezza dopo il commento sull'autolesionismo in conferenza stampa. Premier League, Guardiola si assume la piena responsabilità della crisi del Manchester City. Guardiola: "Il PSG è stato migliore, il loro gioco di transizione è stato troppo efficace".. Ne parlano su altre fonti

Guardiola dice in diretta a un giornalista di Sky di cambiare lavoro: “Occupati di affari” - Pep Guardiola ha avuto uno scambio di battute scherzoso con un giornalista di Sky Sports dopo il pareggio del Manchester City contro lo United ... (fanpage.it)

Guardiola in Serie A e Inzaghi in Premier: la rivelazione - Pep Guardiola in Serie A è la notizia di quest'oggi, rivelata direttamente ai microfoni di Libero e questo accende domande sul futuro. (spaziointer.it)

Guardiola risponde a Capello: "Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano" - La replica di Guardiola non si è fatta attendere. A domanda diretta in conferenza stampa, il tecnico catalano ha risposto così: "Io ascolto tutto quello che la gente dice di me, tutto ... (msn.com)