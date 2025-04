Guardie Ittiche Fipsas modifica degli argini e prelievo di acqua dai fiumi | scattano i controlli

Leggi su Ilfaroonline.it

Terracina, 7 aprile 224 – Numerose modifiche aglideihanno fatto salire il livello di attenzione da parte delle. In diverse zone della pianura Pontina -dichiarano leregionalidella-, ci sono interventi non autorizzati e modifiche strutturaliche possono comportare gravi rischi idrogeologici, aumentando la possibilità di esondazioni e danni ambientali.Nella mattinata di domenica 6.4.2025, le Guardiunitamente ai Carabinieri Forestali, hanno effettuato alcuni sopralluoghi sul fiume Ufente tra il comune di Pontinia e Terracina,che mirano a verificare la regolarità delle modifiche apportate e il rispetto delle normative ambientali. L’alterazionee ilnon autorizzato di, infatti, rappresentano una seria minaccia per l’equilibrio ambientale e la sicurezza idraulica del territorio.