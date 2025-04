Guardie Ecologiche Volontarie anche ai Rangers di Piacenza un' auto ibrida

auto ibride per agire con tempestività nelle situazioni critiche e per intervenire in caso di segnalazioni di danni ambientali e potenziare il coordinamento con gli enti locali e gli altri soggetti preposti alla gestione del territorio.I nuovi mezzi, acquistati grazie ai contributi.

