Gruppo Sole 24 Ore Silvestri nuovo AD Colaiacovo Presidente la lista di Confindustria per il CdA - confermate le anticipazioni del GdI

Confindustria, in quanto azionista di maggioranza, ha definito la nuova governance del Gruppo 24 Ore presentando la lista definitiva per il CdA del Gruppo, Silvestri, già DG Media & Business, succede a Mirja Cartia d’Asero, Maria Carmela Colaiacovo al posto di Edoardo G Ilgiornaleditalia.it - Gruppo Sole 24 Ore, Silvestri nuovo AD, Colaiacovo Presidente, la lista di Confindustria per il CdA - confermate le anticipazioni del GdI Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il Consiglio di Presidenza di, in quanto azionista di maggioranza, ha definito la nuova governance del24 Ore presentando ladefinitiva per il CdA del, già DG Media & Business, succede a Mirja Cartia d’Asero, Maria Carmelaal posto di Edoardo G

tutte le iniziative del gruppo per il Salone del mobile. Sole 24 Ore, Garrone non vuole convocare il Cda: inside. Per Gruppo Hti ricavi stabili nel 2024. Crescono la spesa in R&S e l’occupazione. Gruppo 24 Ore, il presidente Garrone indisponibile a nuovo mandato. Il gruppo Veepee chiude il 2024 a 3,3 miliardi. In Italia le flash sales crescono il doppio dell’Europa. Gruppo 24 ORE, migliora l’utile. Ricavi in tenuta a 214 milioni. Ne parlano su altre fonti

