Quotidiano.net - Gruppo Arrigoni. Agricoltura al top con gli schermi termoriflettenti

IL RISULTATO È GIUNTO al culmine di un percorso virtuoso, grazie al quale l’ambiente di lavoro è diventato ancor più equo e inclusivo, in grado di promuovere l’appartenenza e valorizzare le differenze.comasco che opera, dal 1936, nel settore tessile tecnico – è specializzato nella progettazione e produzione di agrotessili per l’– ha ottenuto, nelle scorse settimane, la certificazione per la parità di genere. Ha adottato, infatti, una policy aziendale orientata alla riduzione del cosiddetto ‘gender gap’. Il nuovo traguardo amplia ulteriormente quegli obiettivi di equità, apertura e sostenibilità (ambientale, sociale e di governance) che illombardo si è dato nel corso degli anni. La policy non si limita, in effetti, a contrastare il divario di genere, ma accoglie e promuove i benefici della diversità in tutti i suoi aspetti, come l’età, l’etnia, l’origine geografica, l’anzianità di carica, la disabilità e l’orientamento sessuale.