Grossa lastra di vetro si stacca e cade da 20 metri socio della ditta muore travolto Tragedia sul lavoro

travolto da una vetrata che si è staccata da un’altezza di circa 20 metri mentre veniva issata dalla gru di un camion. Questa la dinamica, in fase di accertamento, del tragico incidente sul lavoro in viale Pistelli a Lido di Camaiore in cui oggi ha perso la vita Paolo Mariottoni, ingegnere di 56 anni, nato a Città di Castello (Perugia) ma residente a Massa. L’uomo era socio della ditta impegnata nelle opere edili. Mariottoni stava lavorando con i colleghi e gli operai in un palazzo, una ex pensione, che doveva essere trasformato in due nuovi appartamenti. Stavano caricando alcune grosse lastre di vetro sulla gru di un camion per poi issarle all’ultimo piano, dove dovevano essere scaricate. Intorno alle 14:40 è avvenuto l’incidente mortale. foto umicini Uno dei pannelli di vetro, agganciato con una ventosa, si è staccato, per motivi ancora da stabilire, da un’altezza di circa 20 metri. Lanazione.it - Grossa lastra di vetro si stacca e cade da 20 metri, socio della ditta muore travolto. Tragedia sul lavoro Leggi su Lanazione.it Camaiore (Lucca), 7 aprile 2025 –da una vetrata che si èta da un’altezza di circa 20mentre veniva issata dalla gru di un camion. Questa la dinamica, in fase di accertamento, del tragico incidente sulin viale Pistelli a Lido di Camaiore in cui oggi ha perso la vita Paolo Mariottoni, ingegnere di 56 anni, nato a Città di Castello (Perugia) ma residente a Massa. L’uomo eraimpegnata nelle opere edili. Mariottoni stava lavorando con i colleghi e gli operai in un palazzo, una ex pensione, che doveva essere trasformato in due nuovi appartamenti. Stavano caricando alcune grosse lastre disulla gru di un camion per poi issarle all’ultimo piano, dove dovevano essere scaricate. Intorno alle 14:40 è avvenuto l’incidente mortale. foto umicini Uno dei pannelli di, agganciato con una ventosa, si èto, per motivi ancora da stabilire, da un’altezza di circa 20

