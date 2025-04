Greggio e Zanella ancora oro nel volteggio | trionfo per la coppia padovana nella finale di coppa del mondo

nella FEI Vaulting World Cup Final. A portarla a casa per il secondo anno consecutivo Rebecca Greggio e Davide Zanella, che hanno vinto la finale di coppa del mondo di volteggio a Basilea (Svizzera) nel Pas-de-Deux, aggiungendo così un’altra medaglia. Padovaoggi.it - Greggio e Zanella ancora oro nel volteggio: trionfo per la coppia padovana nella finale di coppa del mondo Leggi su Padovaoggi.it Per i colori azzurri è la medaglia numero 10FEI Vaulting World Cup Final. A portarla a casa per il secondo anno consecutivo Rebeccae Davide, che hanno vinto ladideldia Basilea (Svizzera) nel Pas-de-Deux, aggiungendo così un’altra medaglia.

