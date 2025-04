Green Food Week | giovedì 1600 pasti totalmente bio e a filiera corta

Green Food Week, unendosi idealmente a una grande tavolata che riunisce mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali, istituti di ricerca, associazioni e medici pediatri, tutti impegnati a fare la propria parte per la salvaguardia. Anconatoday.it - Green Food Week: giovedì 1600 pasti totalmente bio e a filiera corta Leggi su Anconatoday.it JESI – Anche Jesi ha scelto di aderire alla, unendosi idealmente a una grande tavolata che riunisce mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, aziendali, istituti di ricerca, associazioni e medici pediatri, tutti impegnati a fare la propria parte per la salvaguardia.

