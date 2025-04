Grazie a Progetti del cuore un nuovo veicolo per la Fondazione casa di riposo di Chiavenna

Progetti del cuore, Grazie alla generosità di aziende private locali, supporta i servizi erogati dalla Fondazione casa di riposo Città di Chiavenna Onlus sul territorio con la consegna di un nuovo mezzo in comodato d'uso gratuito. Un gesto concreto di solidarietà che si trasforma in un aiuto.

