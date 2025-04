Iodonna.it - Grandi colpi di scena e un'escalation inarrestabile provocano ulteriore scompiglio nella serie turca

Leggi su Iodonna.it

È tempo di resa dei conti per i protagonisti di Hercai. Stasera,nuova puntata in onda alle 21.30 su Real Time, ciascuno di essi scopre nuove verità e nuovi segreti che avranno ripercussioni sulle famiglie Aslanbey e Sadoglu. Inoltre, Miran ha la conferma, una volta per tutte, dei suoi sospetti su Azize e sul male che gli ha causato sin da quando era bambino. E anche Reyyan si sente tradita dall’uomo di cui si è sempre fidata. Netflix, 10tv e film da vedere ad aprile 2025 X Leggi anche › Staseranuova puntata di “Hercai”: Miran caccia Azize, Nasuh confessa di aver sparato a Mehmet Hercai, anticipazioni 7 aprile 2025: trama episodi staseraMiran (Akin Akinözü) ha cacciato di casa Azize (Ayda Aksel), ma non è affatto felice.