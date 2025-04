Grande partecipazione per il Corso di Aggiornamento Nazionale Siop

Corso di Aggiornamento Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica (Siop). Cataniatoday.it - Grande partecipazione per il Corso di Aggiornamento Nazionale Siop Leggi su Cataniatoday.it Investire nella salute pediatrica significa garantire adulti in salute, capaci di affrontare l’età senile senza troppe fragilità.” Con queste parole il Prof. Ignazio La Mantia, ha aperto i lavori deldidella Società Italiana di Otorinolaringoiatria Pediatrica ().

Grande partecipazione per il Corso di Aggiornamento Nazionale Siop. Calabria: continua, con grande partecipazione, il corso di abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale. Maurmair (FdI), ‘Grande partecipazione a corso di formazione politica a Lignano’. Grande partecipazione alla scuola di amministrazione di sostegno. USMIA CARABINIERI INVESTE NELLA FORMAZIONE! Grande partecipazione al CORSO DI FALSO DOCUMENTALE, svoltosi il 26 FEBBRAIO 2025 A BOLOGNA.. Sicilì, grande partecipazione al corso di formazione BLSD. Ne parlano su altre fonti

A Fossano grande partecipazione al corso di formazione sul benessere animale e la biosicurezza - La serata è stata un’importante occasione di formazione e aggiornamento su tematiche cruciali per ... il rispetto delle disposizioni sanitarie e di benessere animale. La partecipazione è stata attiva ... (cuneodice.it)

Partecipazione e grande attenzione per il corso Blsd della Protezione Civile Comunale di Cerveteri - Il corso svoltosi ieri, è solamente uno dei tanti appuntamenti che li vedono impegnati annualmente. Così come sempre fatto, come amministrazione e con il prezioso supporto della Protezione Civile ... (terzobinario.it)

Grande partecipazione al corso formativo sulle Casse di Previdenza degli agenti a Venezia - VENEZIA - Il 28 febbraio, presso l'Hotel Laguna Palace di Venezia, si è svolto il corso formativo "Casse di Previdenza Agenti: dai valore al tuo futuro" organizzato dalla sezione Provinciale Sna ... (snachannel.it)