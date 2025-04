Grande Fratello Shaila Gatta l' immagine che lascia tutti senza parole Non ho perso solo chili ho perso pezzi di me

Shaila Gatta, tra le protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, è tornata sui social, ribadendo di non stare bene né fisicamente né psicologicamente. Anche Lorenzo Spolverato ha commentato le parole dell'ex Velina. Comingsoon.it - Grande Fratello, Shaila Gatta l'immagine che lascia tutti senza parole, "Non ho perso solo chili, ho perso pezzi di me" Leggi su Comingsoon.it La ballerina campana,, tra le protagoniste della recente edizione del, è tornata sui social, ribadendo di non stare bene né fisicamente né psicologicamente. Anche Lorenzo Spolverato ha commentato ledell'ex Velina.

