Grande Fratello il dolore di Shaila Gatta e i chili persi | le parole di Lorenzo Spolverato

Grande Fratello, ma le ferite sono ancora vive. Shaila Gatta, ex velina e concorrente entrata in corsa, ha lasciato Lorenzo Spolverato durante la diretta conclusiva del reality. Una decisione forte, motivata dalla consapevolezza di aver vissuto una “storia tossica”. Dopo giorni di silenzio e pesanti critiche sociali, Shaila è tornata a parlare, mostrando il dolore fisico ed emotivo vissuto dietro il sorriso. Il gesto della ballerina ha spinto anche Lorenzo a intervenire.La rottura tra Shaila e Lorenzo durante la finale del GFLunedì 31 Marzo 2025, davanti a milioni di telespettatori, Shaila Gatta ha fatto il suo ingresso nella casa del GF per chiudere pubblicamente la sua relazione con Lorenzo Spolverato. Con parole lucide e ferme, ha dichiarato di essersi accorta di essere stata parte di una relazione tossica. Anticipazionitv.it - Grande Fratello, il dolore di Shaila Gatta e i chili persi: le parole di Lorenzo Spolverato Leggi su Anticipazionitv.it È trascorsa una settimana dalla finale del, ma le ferite sono ancora vive., ex velina e concorrente entrata in corsa, ha lasciatodurante la diretta conclusiva del reality. Una decisione forte, motivata dalla consapevolezza di aver vissuto una “storia tossica”. Dopo giorni di silenzio e pesanti critiche sociali,è tornata a parlare, mostrando ilfisico ed emotivo vissuto dietro il sorriso. Il gesto della ballerina ha spinto anchea intervenire.La rottura tradurante la finale del GFLunedì 31 Marzo 2025, davanti a milioni di telespettatori,ha fatto il suo ingresso nella casa del GF per chiudere pubblicamente la sua relazione con. Conlucide e ferme, ha dichiarato di essersi accorta di essere stata parte di una relazione tossica.

Confidenze tra Shaila Gatta e Federico Chimirri - 2024 | GF. Grande Fratello, Shaila lascia Lorenzo in finale: “Il nostro è stato un amore tossico”. Grande Fratello, le pagelle: Shaila arrogante (3), il bigliettino di Calvani (4), i ripescaggi ‘disperati’ di Signorini (5). Grande Fratello: Lorenzo si tira indietro, Shaila scoppia in lacrime e si scaglia contro Helena ed Amanda. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime: "Sono arrabbiato con Shaila perché non mi sta portando rispetto" (VIDEO). Grande Fratello 18 : Pamela Petrarolo si ritira e Lorenzo Spolverato affronta i suoi demoni. Ne parlano su altre fonti

Grande Fratello, Shaila Gatta dopo la rottura con Lorenzo: “Non ho perso solo kg ma pezzi di me”. La reazione di Spolverato - “Non sapete cosa c’è dietro un silenzio, vi prego andate piano con le parole e coi giudizi” ha aggiunto l’ex Velina Shaila Gatta ... (isaechia.it)

Shaila Gatta e la sofferenza dopo il Grande Fratello: “Non ho perso solo chili, ma anche pezzi di me” - Lo sfogo di Shaila Gatta dopo la difficile conclusione del suo percorso nel Grande Fratello. La ballerina ha lasciato Lorenzo Spolverato in diretta, accusandolo di non averla rispettata e parlando di ... (fanpage.it)

Grande Fratello, paura per Shaila Gatta: “Non ho perso solo chili…” - Dopo il Grande Fratello, Shaila Gatta preoccupata per il peso. La ballerina confessa: "Non ho perso solo chili...". (msn.com)