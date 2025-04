Grande Fratello Helena Prestes si racconta a Verissimo | Javier è il mio sorriso quotidiano mia madre non mi parla più

Helena Prestes si è raccontata a Verissimo, rivelando alcuni retroscena sulla sua vita privata. Ecco cosa ha raccontato la modella ed ex gieffina. Comingsoon.it - Grande Fratello, Helena Prestes si racconta a Verissimo: "Javier è il mio sorriso quotidiano, mia madre non mi parla più" Leggi su Comingsoon.it Dopo l'esperienza al GF,si èta a, rivelando alcuni retroscena sulla sua vita privata. Ecco cosa hato la modella ed ex gieffina.

