Ilgiornaleditalia.it - Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati glisono iUndi YouTrend certifica che ilsulè al momento. Il 59% è infatti di questa idea, mentre per il 36% i