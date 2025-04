Ilfoglio.it - Gori: " Dire 'siamo per la difesa comune, ma contro il riarmo' è un barbatrucco"

Alttore -che“per la, mail” è quanto meno un’ingenuità, o a pensar male un. La “” infatti non c’è, non è immediatamente realizzabile, come non ci sono gli “Stati uniti d’Europa” di cui spesso favoleggiamo. Entrambi rappresentano un traguardo cui aspirare, un progetto ideale cui tendere. Tutti vorremmo che la “europea” fosse già qui, ma purtroppo solo un percorso graduale, costruito tramite avanzamenti progressivi, consentirà – non senza fatica, non senza ostacoli – di avvicinarne la realizzazione. I riformisti lo sanno e per questo lavorano, un passo alla volta. Senonché i tempi richiedono reazioni immediate. Già oggi l’Ucraina non può più contare sul sostegno militare degli Stati Uniti, e la stessa Unione Europea non può più fare pieno affidamento sull’ombrello protettivo americano.