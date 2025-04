Goretti partiti i lavori di messa in sicurezza antisismica

partiti all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina i lavori di adeguamento antisismico, interventi fondamentali per garantire la sicurezza di pazienti e personale sanitario. Si tratta di un investimento complessivo di 4.462.000 euro, finanziato con fondi del Pnrr nell'ambito del programma. Latinatoday.it - Goretti, partiti i lavori di messa in sicurezza antisismica Leggi su Latinatoday.it Sonoall'ospedale Santa Mariadi Latina idi adeguamento antisismico, interventi fondamentali per garantire ladi pazienti e personale sanitario. Si tratta di un investimento complessivo di 4.462.000 euro, finanziato con fondi del Pnrr nell'ambito del programma.

Al Goretti partiti i lavori di adeguamento antisismico: si comincia dal sesto piano. Goretti, partiti i lavori di messa in sicurezza antisismica. Sanremo: partono i lavori per le scuole del Borgo e ‘Goretti’, Donzella “Vogliamo eliminare le liste di attesa”. Ne parlano su altre fonti

Al Goretti partiti i lavori di adeguamento antisismico: si comincia dal sesto piano - LATINA – Sono iniziati i lavori per l’ adeguamento antisismico dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il montaggio dei ponteggi in questi giorni dà il via ad un investimento complessivo di 4.462 ... (radioluna.it)

Partiti i lavori per la messa in sicurezza del fiume Adige a Verona - Via ai lavori per la messa in sicurezza del fiume Adige a valle del centro di Verona, la Regione Veneto investe 1,2 milioni di euro. Sono partiti questa settimana nuovi lavori per la messa in ... (veronaoggi.it)