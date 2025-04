suggerisce cinque modi per sfruttare al meglio le potenzialità di Project Astra (video e) su.L'articolohasuproviene da TuttoAndroid.

Google ha ufficializzato condivisione della fotocamera e dello schermo su Gemini Live.

Google Play Store: addio alla condivisione diretta delle app.

Google potenzia la cybersicurezza con l'AI e lancia Threat Intelligence.

Matter 1.4 è arrivato, ma ci sarà da aspettare per i primi dispositivi compatibili.

Educazione al rispetto nelle scuole, Valditara: "Nessun libro di testo dedicato, ma lezioni che coinvolgeranno gli studenti in modo attivo. Non sarà confinata in un'unica materia".

Malumori interni e crollo degli spettatori, per Dazn un avvio di stagione da dimenticare.