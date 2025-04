Golf | Brian Harman è campione in Texas calo netto di Francesco Molinari

Texas Open, se lo va a prendere Brian Harman. Per il trentottenne che è nato proprio nella Georgia arriva la prima vittoria da quando ha conquistato l'Open Championship nel 2023. Gli è sufficiente controllare nell'ultimo giro, che pure chiude con uno score di +3, ma potendo gestire un vantaggio enorme sulla concorrenza. Il successo lo fa salire al numero 22 del ranking mondiale. Lato curioso: a San Antonio, dove teoricamente i mancini vengono definiti avvantaggiati, Harman aveva mancato il taglio nelle ultime tre edizioni.Seconda posizione per Ryan Gerard, che sorprende parecchi e, con il suo -3, risale ben 15 posti per assestarsi a quello che è un risultato di grandissimo prestigio con lo score di -6. E un altro che festeggia è Maverick McNealy: arrivando terzo a -5 insieme ad Andrew Novak (anche per lui ultimo giro difficile, in +4), infatti, entra per la prima volta tra i migliori 10 giocatori del mondo in quota OWGR.

