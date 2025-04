Gol Thuram tocco col braccio o no? Cesari fuga ogni dubbio | Almeno due telecamere confermano che la rete è regolare vi spiego

Thuram, tocco col braccio o no? Cesari fuga ogni dubbio: la spiegazione dell'ex arbitro sull'episodio di Parma InterNel corso di Parma Inter si sono accese alcune polemiche, sia sui social che in generale tra i tifosi della squadra ducale, per il gol realizzato da Marcus Thuram. Nella fortunosa rete del francese, l'arbitro è stato a lungo al colloquio col Var, il quale ha analizzato l'azione per capire se il numero 9 nerazzurro avesse toccato (anche involontariamente) il pallone col braccio. Nessun tocco e rete regolare anche per Graziano Cesari, il quale parla di questo episodio nel corso dell'ultima puntata di Pressing.PAROLE – «Ci sono sette telecamere, nelle prime cinque non si vede se la tocca o no. Nella telecamera alta si vede che tra il braccio di Thuram e la palla c'è luce, c'è spazio.

