Gol Rabiot rete clamorosa dell’ex Juve col Marsiglia | il centrocampista trascina i francesi – VIDEO

JuventusNews24Gol Rabiot, rete clamorosa dell'ex Juve col Marsiglia: il VIDEO della prodezza del francese che trascina De ZerbiGrande vittoria del Marsiglia contro il Tolosa per 3-2. A regalare i tre punti e permettere a De Zerbi di tornare a vincere è stato l'ex centrocampista della Juve, Rabiot. Il francese ha segnato una bellissima rete in sforbiciata, mostrando di essere in forma in una stagione sicuramente positiva per l'ex bianconero.La pureté de la reprise de volée c'est juste chirurgical. Immense Adrien Rabiot.pic.twitter.com/f2U5f1nNwA— ???????? ??????? (@Vincent1393) April 6, 2025Il VIDEO della sua rete è già virale sui social e ha fatto scatenare i tifosi francesi.

