Godzilla vs Kong 3 inizio Riprese in Australia! Data Uscita e Cast

Riprese di Godzilla vs Kong 3, il sequel di Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero, sono ufficialmente iniziate nel Queensland, Australia. L'attrice Kaitlyn Dever, che potresti conoscere per il suo ruolo in The Last of Us, ha confermato la notizia durante un'intervista il 4 aprile 2025. Dietro la Macchina da Presa: Chi Dirige il Caos?Grant Sputore è il regista di questo nuovo capitolo, con una sceneggiatura firmata da Dave Callaham. Questo film rappresenta il sesto tassello del Monsterverse, seguendo le orme del successo di Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero (2024). Quando Vedremo il Colossal Scontro?Preparati! Godzilla vs Kong 3 è previsto nelle sale cinematografiche il 26 marzo 2027. Un Cast Stellare per un Film di Mostri EpicoKaitlyn Dever guida un Cast eccezionale che include Dan Stevens, Jack O'Connell, Delroy Lindo e Matthew Modine.

