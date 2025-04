Goal collection Serie D | la Reggina centra la settima meraviglia ma il Siracusa non conosce sosta Distaccio invariato a 4 giornate dal termine

Giunti alla trentesima giornata, il girone I di Serie D infiamma sempre più la sua corsa quando mancano 4 turni alla conclusione . Verdetti tutti in ballo, a partire dalla bagarre tra Siracusa e Reggina che marciano speditamente a suon di vittorie. Il Siracusa vince per 3-1 il big match contro la Scafatese. Al coast to coast vincente di Palermo risponde Molinaro, gioia del pari che viene smorzata.

