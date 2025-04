Ilrestodelcarlino.it - Gli scout e l’albero per don Minzoni: "Semi di futuro per dare speranza"

Il Movimento adultiisti cattolici italiani, nell’ambito delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dell’associazione, ha messo a dimora nel boschetto del parco Melvin Jones il primo dei 25 alberi da dedicare a celebri educatori. Nella fattispecie a don, l’arciprete di Argenta che nel 1923, all’età di 30 anni, immolò la sua esistenza per la libertà di far crescere le nuove generazioni. Obiettivo, "piantare idi, perpiùalla vita" ha spiegato il presidente Masci Massimiliano Costa. Tre i progetti in campo: la dotazione di una culla termica per il Centro di accoglienza a Lampedusa, l’apertura di una falegnameria nautica in Zambia e il bosco dell’educazione.