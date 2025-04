Gli mette una mano in tasca e cerca di rubargli il telefono

Prima il furto del telefono, poi le manette. Un egiziano di 20 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto in Stazione Centrale a Milano nella giornata di sabato 5 aprile. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, in abiti civili e impegnati in un.

Gli mette una mano in tasca e cerca di rubargli il telefono - È successo in Stazione Centrale a Milano nella giornata di sabato 5 aprile, arrestato un cittadino egiziano di 20 anni ... (milanotoday.it)

