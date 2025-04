Ilfoglio.it - Giuseppe Del Deo si è dimesso da vicedirettore del Dis

Del Deo si èdadel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), incarico assunto ufficialmente lo scorso 2 settembre. “Dopo oltre 30 anni di servizio nelle istituzioni, di cui 20 nei servizi di intelligence, Aise, Aisi, Dis, e dopo aver avuto l’opportunità di ricoprire numerosi ruoli in contesti diversi, lascio i miei uffici nell’esclusivo intendimento di effettuare nuove esperienze professionali” scrive Del Deo in una nota, sottolineando come tale scelta sia stata “sin dall’inizio condivisa con il mio vertice, tecnico e politico”. Ogni eventuale futuro impiego, prosegue, “sarà svolto nel consueto spirito Istituzionale e in completa condivisione e sinergia con gli obiettivi del paese", ha aggiunto, ringraziando i vertici e augurando buon lavoro al direttore generale del Dipartimento e ai direttori dei servizi di Intelligence.