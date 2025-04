Ilrestodelcarlino.it - Giubileo, la beata Benedetta Bianchi Porro protagonista. “Un esempio”

Forlì, 7 aprile 2025 – I diecimila pellegrini che da tutto il mondo hanno varcato sabato la Porta Santa di San Pietro, in occasione deldei malati, hanno ricevuto anche il depliant ‘, testimone di speranza’. Oltre a due foto della, il depliant contiene una breve biografia, una sua lettera a Natalino (un giovane coetaneo di 27 anni “che si sentiva solo”) e spiega come conoscerla meglio, a cominciare dalla visita alla tomba nella sua Dovadola. E proprio da Dovadola, così come da Forlì, c’erano sabato anche sessanta pellegrini della diocesi di Forlì-Bertinoro. Ma l’appuntamento è stato soprattutto un’occasione per far conoscere nel mondo l’dinell’affrontare la malattia che la portò a morire il 23 gennaio 1964 a soli 28 anni. Terminato in mattinata il pellegrinaggio sulla tomba dell’apostolo San Pietro, guidato da don Domenico Ghetti e don Rudy Viscarra (cappellani rispettivamente dell’ospedale Pierantoni- Morgagni di Forlì e dell’Unità pastorale di Dovadola e Rocca), i 60 pellegrini forlivesi si sono ritrovati nel pomeriggio nella chiesa di Santa Monica: lì hanno ascoltato la sorella di, Emanuela, e don Andrea Vena, postulatore della causa di canonizzazione e biografo delladovadolese.