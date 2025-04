Unlimitednews.it - “Giù le mani dai diritti”, New York marcia contro Trump

NEW(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sabato pomeriggio, nel cuore di Manhattan, la Broadway tra Bryant Park fino a Madison Square Park, è diventata il palcoscenico di una delle tantefestazioni che hanno infiammato gli Stati Uniti in questo weekend di protesta. Migliaia di cittadini, cartelli alzati e voce ferma, si sono riuniti per dire basta a: “Giù leda tutto”, ha gridato unafestante davanti alla telecamera. “Dalla scienza, dai nostri corpi, dalla democrazia”. Il video che abbiamo girato documenta in presa diretta le voci e i volti di chi ha deciso di scendere in piazza per difendere icivili, lo stato di diritto, la solidarietà internazionale e, soprattutto, la Costituzione americana. Tra i tanti slogan, unafestante ha un cartello già utilizzato nel 2017: “L’America non ha un re”.