Giro delle Fiandre Elisa Longo Borghini in ospedale per una commozione cerebrale

ospedale nell'unità neurologica specializzata Elisa Longo Borghini a seguito di una caduta avvenuta ieri, 6 aprile, durante il Giro delle Fiandre.L'atleta, con i colori della "UAE Team ADQ", è rimasta. Novaratoday.it - Giro delle Fiandre, Elisa Longo Borghini in ospedale per una commozione cerebrale Leggi su Novaratoday.it Sotto osservazione per 24 ore, almeno fino al pomeriggio di oggi, lunedì 7 aprile. È innell'unità neurologica specializzataa seguito di una caduta avvenuta ieri, 6 aprile, durante il.L'atleta, con i colori della "UAE Team ADQ", è rimasta.

