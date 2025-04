Sport.quotidiano.net - Giro delle Fiandre 2025, l'UAE Team Emirates-XRG: “Noi più forti delle cadute”

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 7 aprile- Esiste una corrente di pensiero secondo la quale Tadej Pogacar, come praticamente tutti i vincenti, sia anche fortunato. In realtà, gli ultimi acuti dello sloveno sembrano andare verso la direzione opposta: scivolata in curva alla Strade Bianchee caduta quasi in massa dei suoi compagni di squadra al. Due contrattempi che avrebbero steso chiunque, ma non il campione del mondo, che porta così a 8 il contoClassiche Monumento vinte in carriera. Le dichiarazioni di Gianetti e Baldato Il day after in casa UAE-XRG è dolcissimo, come confessato dal direttore sportivo Mauro Gianetti ai microfoni di Het Laatste Nieuws: a esso aveva fatto da contraltare una domenica complicata a causadei vari Jhonatan Narvaez, Tim Wellens e Florian Vermeersch che avevano ridotto all'osso la forza lavoro in casa emiratina.