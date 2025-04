Giro dei Paesi Baschi 2025 | Maximilian Schachmann si aggiudica la cronometro d’apertura

cronometro individuale di 16.5 chilometri il Giro dei Paesi Baschi 2025. Prevalentemente pianeggiante, ma con un breve strappo posto dopo tre chilometri: partenza da Vitoria-Gasteiz e arrivo in quel di Baskonia-Alavés. Ad imporsi a sorpresa è il tedesco Maximilian Schachmann.Non un vero specialista delle prove contro il tempo il classe 1994, che però si trova particolarmente a suo agio a queste latitudini, visto che un successo a cronometro lo colse sempre ai Paesi Baschi del 2019. Prima vittoria con la nuova maglia della Soudal Quick-Step.Alle sue spalle, praticamente con lo stesso tempo, troviamo il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ed il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), staccati di centesimi. Quarto posto per Ethan Hayter, quinto per un altro alfiere Red Bull, Aleksandr Vlasov. Oasport.it - Giro dei Paesi Baschi 2025: Maximilian Schachmann si aggiudica la cronometro d’apertura Leggi su Oasport.it Si apre con unaindividuale di 16.5 chilometri ildei. Prevalentemente pianeggiante, ma con un breve strappo posto dopo tre chilometri: partenza da Vitoria-Gasteiz e arrivo in quel di Baskonia-Alavés. Ad imporsi a sorpresa è il tedesco.Non un vero specialista delle prove contro il tempo il classe 1994, che però si trova particolarmente a suo agio a queste latitudini, visto che un successo alo colse sempre aidel 2019. Prima vittoria con la nuova maglia della Soudal Quick-Step.Alle sue spalle, praticamente con lo stesso tempo, troviamo il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ed il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe), staccati di centesimi. Quarto posto per Ethan Hayter, quinto per un altro alfiere Red Bull, Aleksandr Vlasov.

DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2025 LIVE, Prima Tappa. Itzulia Basque Country 2025 - Almeida, Skjelmose e tanti puncheur al Giro dei Paesi Baschi. Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (7 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Si comincia con una cronometro. Analisi Favoriti Giro dei Paesi Baschi 2025: senza i grandissimi nomi il pronostico è aperto, ma UAE e Red Bull hanno tante carte da giocare. Giro dei Paesi Baschi 2025, orario e ordine di partenza della crono di apertura. Giro dei Paesi Baschi 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Vitoria/Gasteiz - Baskonia/Alavés (16,5 km, crono). Ne parlano su altre fonti

Giro dei Paesi Baschi 2025: Maximilian Schachmann si aggiudica la cronometro d’apertura - Si apre con una cronometro individuale di 16,5 chilometri il Giro dei Paesi Baschi 2025. Prevalentemente pianeggiante, ma con un breve strappo posto dopo ... (oasport.it)

Giro dei Paesi Baschi 2025, tre corridori in un secondo! Maximilian Schachmann conquista la crono per 54 centesimi su Almeida e 76 su Lipowitz - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi (7 aprile): orari, percorso, tv, favoriti. Si comincia con una cronometro - Non solo le classiche del Nord (Giro delle Fiandre e Parigi Roubaix), ma il ciclismo internazionale vive anche un appuntamento importante in Spagna con il ... (oasport.it)