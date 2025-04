Giovanni Vernia | “La mia imitazione di Sinner non è stata digerita da alcuni fan Devo molto a mia moglie”

Giovanni Vernia in un'intervista ricorda gli esordi della sua carriera, parla delle sue imitazioni e dell'amore per sua moglie Marika. Leggi su Fanpage.it in un'intervista ricorda gli esordi della sua carriera, parla delle sue imitazioni e dell'amore per sua moglie Marika.

Giovanni Vernia, comico (e ingegnere da 110): «Jonny Groove è morto, i social hanno ucciso le discoteche. A Milano lavoravo in ufficio dal mattino alle 23». Giovanni Vernia: "La mia imitazione di Sinner non è stata digerita da alcuni fan. Devo molto a mia moglie". Giovanni Vernia, comico (e ingegnere da 110): «Jonny Groove è morto, i social hanno ucciso le discoteche. Stavo in ufficio fino alle 23». Giovanni Vernia torna a imitare Achille Lauro: la parodia virale di “Incoscienti Giovani” con Elodie al GialappaShow. Capa Fresca, di e con Giovanni Vernia. Giovanni Vernia torna al Toniolo con il nuovo spettacolo. Ne parlano su altre fonti

Giovanni Vernia: “La mia imitazione di Sinner non è stata digerita da alcuni fan. Devo molto a mia moglie” - Giovanni Vernia in un'intervista ricorda gli esordi della sua carriera, parla delle sue imitazioni e dell'amore per sua moglie Marika ... (fanpage.it)

Giovanni Vernia, comico (e ingegnere da 110): «Jonny Groove è morto, i social hanno ucciso le discoteche. Stavo in ufficio fino alle 23» - Genovese, 53 anni, è un ex super consulente: «Il primo giorno il boss disse: "Esci alle 18, mezza giornata oggi?"». Il personaggio più celebre ispirato dal Plastic: «Non lo vedrete più». Le parodie: « ... (msn.com)

Giovanni Vernia sull’imitazione di Sinner: “I suoi fan mi hanno attaccato” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)