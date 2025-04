Giovanni Andreis chi era lo scialpinista morto sul Monte Bianco

Giovanni Andreis, imprenditore quarantenne originario di Cles, è morto il 5 aprile durante un'escursione scialpinistica sul Monte Bianco, in territorio francese. L'uomo stava partecipando a una gita organizzata dalla sezione locale della Sat, la Società alpinisti tridentini, insieme ad altri 24 partecipanti.Leggi anche: Valanghe in Trentino e Alto Adige: feriti tre scialpinisti, uno è graveDurante il rientro sul ghiacciaio Mer de Glace, la neve sotto i suoi sci ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare in un crepaccio profondo oltre 30 metri. Gli altri escursionisti hanno provato a calarsi nella gola ghiacciata, ma le condizioni proibitive hanno impedito il soccorso diretto.I soccorsi in elicottero e il drammatico epilogoSul posto sono arrivati i gendarmi-soccorritori del Pghm di Chamonix a bordo di un elicottero.

